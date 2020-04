Ospedaletti, blitz dei carabinieri al Carrefour di Pian di Poma. Il sindaco scrive al prefetto: «Giusto permettere di fare la spesa»

Ospedaletti. Blitz dei carabinieri al Carrefour di Pian di Poma e raffica di sanzioni contro i “furbetti” che dalla Città delle Rose si sono spinti oltreconfine per rifornirsi al supermercato più vicino, il sindaco Daniele Cimiotti non ci sta e scrive al prefetto: «Giusto permetterlo».

E’ questa l’estrema sintesi della missiva indirizzata alla Prefettura di Imperia con la quale il primo cittadino ha voluto ribadire alcuni concetti: «Erano giorni che i miei concittadini mi chiedevano di poter andare a fare la spesa al più vicino supermercato perché nell’unico minimarket che è rimasto sul nostro territorio comunale, non si possono trovare tutti i beni di prima necessità, sopratutto da quando hanno chiuso la pescheria e la ferramenta di via di Pettinengo, spiega Cimiotti.

I controlli che abbiamo visto inasprirsi mi portano a chiedere più flessibilità. Con la macchina dei vigili passiamo quotidianamente per rinnovare l’invito a stare a casa, a fare la spesa una volta alla settimana e a non ammassarsi per le strade. Il minimarket di Ospedaletti non ha un un ampio parcheggio, fatto che ci lascia pensare che permettere di uscire dal Comune per spostarsi al vicino Carrefour di Sanremo sarebbe una piccola e comprensibile giustificazione plausibile. Ovviamente i miei concittadini non devono spostarsi per fare pochi euro di spesa. Ma il Carrefour in questione, in fin dei conti, si trova solo a cinquecento metri di distanza dal nostro Comune».