Genova. L’ospedale Gaslini è stato ancora una volta sommerso dalla generosità di tantissimi amici, genitori, benefattori che hanno deciso di rimanere al fianco dei bambini malati e di tutti gli operatori che ogni giorno se ne prendono cura.

Omaggi per i bambini degenti e per gli operatori dell’ospedale

L’emergenza creata dal diffondersi del covid-19 ha imposto la riprogrammazione degli spazi, dei percorsi, del personale, di tutte le modalità di acceso alle cure e alle strutture dedicate ai piccoli pazienti. E, come sempre, gli amici dell’ospedale pediatrico genovese hanno pensato di sostenere il suo operato, ma in occasione della prossima S. Pasqua con una novità: quest’anno l’entità delle donazioni ci consente di omaggiare singolarmente, oltre ai nostri piccoli degenti, anche ognuno dei nostri operatori presenti in ospedale. Grazie alla marea di solidarietà che è riuscita a sommergere l’ospedale in questo periodo di emergenza, siamo riusciti ad allietare le giornate dei nostri operatori in prima linea con: mazzi di fiori, vasetti di violette, torte, pasticcini e gelati.

In occasione della S. Pasqua grazie a tantissime piccole e grandi donazioni da parte di realtà della ristorazione e dell’impresa a livello cittadino e nazionale, e in particolare alle cospicue donazioni ricevute da MSC, Polizia di Stato, Genoa e Sampdoria, MSL e tanti altri sostenitori, quest’anno faremo omaggio di un uovo di Pasqua a tutti i pazienti, neo mamme comprese, e agli operatori presenti in ospedale. Questo anche grazie alla solidarietà trasversale tra enti e associazioni che operano in ambito sanitario come il Cral Ospedale S. Martino – AIL, e l’Ordine degli Infermieri di Genova. Quest’anno sono state donate al Gaslini più di 5000 uova di Pasqua: ogni giovedì di aprile le uova sono distribuite nei reparti, a volte insieme ad altri gadget, in giornate tematizzate secondo il donatore.

Giochi e attività per i bimbi

Un ringraziamento particolare va poi a chi ha pensato alla particolare tipologia dei nostri pazienti, ricordando che, e a maggior ragione se malati, rimangono bambini: sono arrivati tanti giochi e in particolare dei bellissimi video educativi sulla vita degli animali marini donati dall’Acquario di Genova, e infine utilissimi tablet e smartphone donati da Tim per consentire ai bambini ricoverati nei “reparti covid” di collegarsi con i nostri volontari, nell’ambito dell’iniziativa “Il Gaslini sta con voi”.

Le caposala del nostro ospedale hanno pensato di creare un vero e proprio “concorso creativo” in ogni reparto: i bimbi ricoverati inviano alla caposala del proprio reparto, entro ogni martedì, per le prossime tre settimane, un disegno, una poesia, un video o una foto, oppure un racconto tutti sul tema covid-19. Ogni settimana verranno premiati i 3 bimbi più bravi con un uovo da un chilo di cioccolata!

Un mega uovo da 30 kg donato da Coop Liguria sarà posizionato all’ingresso del reparto intensivo del “covid hospital”, ed un altro da 10 kg donato dalla Pasticceria Amleto verrà posizionato all’infopoint del Padiglione 20 , all’ingresso dell’ospedale “covid free”come testimonianza e riconoscenza per la generosità a tutti i nostri donatori, per essere consumati dopo le feste.

L’Istituto Gaslini ringrazia tutti e ognuno dei suoi piccoli e grandi donatori per questa attestazione di stima, affetto e vera compartecipazione alle difficoltà che, in questo periodo drammatico, è riuscita ad essere ancora più forte dell’abbraccio, che da sempre protegge l’ospedale.