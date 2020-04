Oggi è il giorno dell’asteroide che “sfiora” la terra. Ecco smontata una leggenda che dura da mesi

Perinaldo. Oggi è il 29 aprile , data per la quale è previsto il famigerato asteroide che “sfiorerà” la Terra.

Niente di più falso e, come già abbiamo fatto diverse volte in passato, diamo la parola agli amici di “Osservatorio Sideralmente” per spiegarci tutte le menzogne ed i falsi miti che ruotano (ma forse sarebbe meglio dire”orbitano”) attorno a questo corpo celeste: «Oggi se incappate in titoloni su qualche testata dalla dubbia attendibilità, con ampio uso di maiuscole e informazioni sensazionalistiche sul passaggio dell’asteroide 1998OR2, provate ad ignorarli.

La versione onesta di quei titoli è questa: Poco prima di mezzogiorno (questa sera si starà già allontanando) un asteroide passerà lontanissimo dalla Terra e non sarà visibile ad occhio nudo.

Ripetiamo che si tratta di normale amministrazione celeste, anche questa sera un asteroide molto più piccolo (qualche decina di metri contro i 2km di 1998 OR2) e appena scoperto passerà a 33.600 km, quindi alla distanza dei satelliti geostazionari che ad esempio ci permettono di guardare la TV. Per ora è catalogato solo come P20ZIf8 e anche lui non rappresenta nessun pericolo per la Terra.

La maggiore frequenza di questi passaggi è legata al miglioramento e all’aumento dei sistemi dedicati alla loro ricerca e che ci permettono di avere un’idea sempre più chiara del “traffico celeste” nei pressi del nostro pianeta.

Come sempre se invece c’è qualcuno di ancora preoccupato ripetiamo quanto già scritto:

L’asteroide 1998 OR2 il prossimo 29 Aprile passerà lontanissimo dalla Terra, a oltre 6 milioni di km di distanza dal nostro pianeta (circa 16 volte di più rispetto alla distanza media Terra-Luna).

Cosa? Avete letto che sfiorerà la Terra

Beh immaginate che se la Terra fosse grande come un classico mappamondo da 25cm di diametro la Luna avrebbe le dimensioni di una mela e si troverebbe a circa 8 metri di distanza, in questa scala l’asteroide passerebbe a 128 metri dalla nostra Terra-mappamondo e sarebbe grande circa 0,1 mm (10 volte meno di una pulce.

Prendetevi solo un secondo per metabolizzare il tutto, le cose sotto questa prospettiva sono ben diverse vero? Spesso ci dimentichiamo che questi passaggi sono molto vicini in termini astronomici… ma i termini astronomici per loro natura sono enormi!

Lo vedremo dunque ad occhio nudo?Ripensando a quanto detto sopra penso troverete da voi la risposta . Però sarà visibile con telescopi di almeno 15-20 cm di diametro arrivando a brillare di magnitudine 10/11 sullo sfondo delle stelle dell’Idra».