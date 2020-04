Nuovo modulo per circolare in Francia: devono compilarlo anche i frontalieri

Ventimiglia. Il governo francese ha predisposto un nuovo modulo di autocertificazione da compilare per circolare in Francia.

Il modulo deve essere compilato per entrare in territorio francese per qualsiasi motivo ed è in vigore a partire da oggi. Come evidenziato dal deputato Flavio Di Muro (Lega) i lavoratori frontalieri dovranno barrare la penultima casella.

Di seguito il link per compilare il certificato: https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/