“Never give up”, il pilota monegasco Leclerc aderisce alla raccolta fondi per la Croce Rossa

Monaco. Il pilota monegasco Charles Leclerc aderisce alla raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana, impegnata in questi giorni nell’emergenza sanitaria da Covid-19.

«In questo momento di emergenza anche l’azione più piccola può portare a un risultato enorme. Uniamoci e continuiamo a combattere questa sfida con coraggio. Aiutami a sostenere chi non si arrende mai. Dona a a https://nevergiveup.tinaba.it» – scrive il giovane pilota della Ferrari sui social.

All’iniziativa, promossa da Lapo Elkann, hanno preso parte anche altri campioni dello sport e diverse celebrità, come Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Fedez, Valeria Golino, Papu Gomez, Giovanni Malagò, Paolo Maldini, Federica Pellegrini, Cristiano Ronaldo, Giuliano Sangiorgi, Giovanni Soldini, Bebe Vio, Alessandro Zanardi e Javier Zanetti.

In this moment of emergency even the tiniest action can lead to an enormous result. Let’s join together and continue fighting this challenge with courage. Help me support those who never give up. Donate to at https://t.co/dx7bcB7RYi

#BeyondTheMask pic.twitter.com/RkCmnQx56N

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) April 10, 2020