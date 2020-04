“Neofascismo: evoluzione di un fenomeno”, l’iniziativa del Partito Comunista della Liguria per il 25 aprile

Genova. «In occasione del 25 aprile, in tempi in cui forze politiche neofasciste provano a rialzare la testa organizzando catene sui social per invitare persone a ribellarsi al lockdown infangando la Festa della Liberazione, abbiamo pensato ad un’interessante iniziativa» – dice il Partito Comunista Italiano, Federazione della Liguria.

«In collaborazione con il NIR (Nucleo d’Informazione Resistente) che svolge importanti e fondamentali studi e ricerche sul tema affronteremo la preoccupante evoluzione, dalle origini ai giorni nostri, del fenomeno fascista. Ogni giorno abbiamo evidenza di episodi che sono lo specchio di quanto la coscienza dei valori antifascisti si stia affievolendo. L’antifascismo è e deve invece rimanere un valore imprescindibile; su quei valori è necessario portare avanti una battaglia senza esitazioni, con tutti gli strumenti possibili, prima di tutto contro l’ignoranza storica, l’indifferenza e la scarsa sensibilità di molti cittadini ai quali va ricordato che cosa è stato il fascismo e quali e quante sono le forme pericolose che esso può assumere nell’era contemporanea.

La videoconferenza su “Neofascismo: evoluzione di un fenomeno” prevista sabato 25 aprile alle 17 sulla piattaforma Zoom Meeting va in quella direzione ed è caratterizzata anche da un forte carattere formativo. Per partecipare alla videoconferenza è necessario prenotarsi scrivendo all’email pciliguria@gmail.com o sulle nostre pagine social (Facebook, Twitter o Instagram) dove potete anche contattarci per qualsiasi informazione» – fa sapere il Partito Comunista Italiano, Federazione della Liguria.