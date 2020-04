Nel bacino turistico di Porto Maurizio sono tornati i delfini ma è un fake

Imperia. Nel porto turistico sono tornati i delfini, ma il video è girato in Turchia. Sono stati in molti in queste ultime ore a cascarci e a postare sui social network o su WhatsApp un video di delfini che nuotano in un bacino portuale che sarebbe quello di Porto Maurizio, ma in realtà si tratta di immagini girate in uno scalo turco.

La stessa situazione qualche settimana fa si è verificata a Pescara ma anche in quel caso la notizia è stata prontamente smentita.