Morte di Franco Paganelli, il cordoglio dei consiglieri ventimigliesi di Forza Italia

Ventimiglia. Gli esponenti di Forza Italia dell’amministrazione comunale Cristina D’Andrea e Matteo De Villa, unitamente al direttivo cittadino, esprimono le più sincere e sentire condoglianze alla famiglia e tutti i cari del compianto Franco Paganelli.

Personalità ventimigliese di rilievo. Ex consigliere comunale e vice presidente del consiglio stesso.

Riconosciuto da tutti per la sua bontà d’animo e disponibilità verso gli altri.

Ventimiglia ha perso oggi un riferimento ed un amico per tanti concittadini.