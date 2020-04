Morte di Franco Paganelli, sindaco Scullino: «Ventimiglia non ti dimenticherà»

Ventimiglia. «La morte di Franco Paganelli lascia un grande vuoto a Ventimiglia». Lo dichiara il sindaco Gaetano Scullino, che informato della notizia del decesso dell’ex amministratore comunale, ha voluto esprimere parole di cordoglio. «Franco, sei stato un politico dalle idee distanti dalle mie, ma soprattutto, sei stato un amico: un uomo con il quale il dialogo, sempre rispettoso, non è mai mancato nonostante, a volte, le nostre posizioni fossero contrastanti».

A nome dell’amministrazione comunale, il sindaco Scullino ha espresso «sincere condoglianze alla famiglia di Franco e a tutte le persone che gli volevano bene».

«Grazie Franco per quello che hai fatto per la nostra città, non ti dimenticheremo», ha concluso Scullino.