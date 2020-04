Monaco, il principe Alberto proroga i dispositivi anti Covid-19: Principato “chiuso” fino al 3 maggio

Monaco. Il Principato di Monaco resta in quarantena fino al 3 maggio. A decidere il prolungamento dei dispositivi adottati per sconfiggere il Covid-19 è stato il Principe Alberto II. In attesa che Francia e Italia adottino provvedimenti analoghi (nel pomeriggio è atteso un discorso alla nazione del premier Giuseppe Conte), Sua Altezza Serenissima ha scelto di prorogare i provvedimenti presi il 17 marzo scorso.

[Foto Amp Monaco]