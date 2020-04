“Mille per una vela”, oltre 1700 partecipanti al primo Trofeo Interzonale di E-Sailing Fiv

Genova. Con uno spettacolare rush conclusivo tra Finale (tra 19 concorrenti) e Medal Race tra i top10, va in archivio la regata di vela virtuale “Mille per una vela”, promossa e organizzata dalla Federazione Italiana Vela nei giorni del lockdown. Un successo che è il caso di definire senza precedenti: i numeri infatti dicono che questa è stata la regata e-sailing più affollata al mondo. Oltre ai 1700 partecipanti da tutte le 15 Zone FIV, ai quali si sono aggiunti i 9 campioni azzurri e di Luna Rossa nel giorno conclusivo, l’evento è stato un successo di pubblico, con migliaia di persone raggiunte, interazioni e visualizzazioni delle dirette commentate delle regate.

Dopo la Medal il vincitore di “Mille per una vela” è risultato Luca Coslovich (nickname SNPJ Luca56124), appena 16 anni e decisamente nativo digitale, bronzo Mondiale e-sailing in carica, che ha battuto proprio Filippo Lanfranchi (Velista71) che è il campione mondiale in carica. Al terzo posto uno strepitoso Giuseppe D’Amato (Peppe D’Amato 470 ITA9), giovane del Circolo Vela Bari.

La finale si è disputata domenica 26 aprile alle 10. Ai 10 finalisti qualificati dopo batterie, ripescaggi e semifinali, si sono aggiunti nove campioni della vela aggiunti alla finale. Nascosti sotto uno pseudonimo di un grande navigatore della storia, sono entrati in gara quattro atleti della Squadra Nazionale di vela olimpica e cinque componenti dell’equipaggio di Luna Rossa Prada Pirelli Team.