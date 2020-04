Maria Grazia Germano dell’Abc Bordighera promuove raccolta fondi de “Il Ponente si muove”: «Uniti vinceremo contro coronavirus»

Bordighera. «Ho sempre fatto squadra, prima come giocatrice ed ora come allenatrice. Io e la mia società vogliamo promuovere l’iniziativa dell’associazione Il Ponente si muove per l’acquisto di respiratori polmonari per l’ospedale di Sanremo e i presidi sanitari dell’ospedale e della Croce Rossa di Bordighera» - afferma Maria Grazia Germano dell’Abc Bordighera in un video postato su Facebook.

L’ex giocatrice e attuale coach di pallamano desidera promuovere la raccolta fondi promossa da Gabriele Chiappori de Il Ponente si muove finalizzata all’acquisto di ventilatori polmonari per l’Asl1 Imperiese. «Ricordo che nella mia lunga attività da sportiva ho sempre vinto le mie partite quando tutti insieme abbiamo fatto squadra e siamo stati uniti. Questa volta uniti dobbiamo vincere la partita contro il coronavirus. Grazie ad un vostro piccolo contributo, che è un gesto importante, contribuiremo tutti insieme per tornare alla normalità e a salvare delle vite umane. Grazie a tutti».

Per chi volesse contribuire alla raccolta fondi ecco i dati:

IBAN IT55 I 08439 49100 000120107908

BIC PER BONIFICI DA FUORI ITALIA

CCRTIT2TCAR

Destinatario : Gabriele Chiappori

In causale: ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE ASL 1 IM

OSPEDALE DI SANREMO (IM)

E’ possibile effettuare donazioni anche tramite carta di credito sul portale