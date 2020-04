Mantenere splendenti i capi bianchi, ecco i consigli fai da te del sanremese Vincenzo di “Basile Sartoriale”

Sanremo. Tutti chiusi in casa per l’emergenza Coronavirus bisogna sapersi adattare a questo nuovo stile di vita, magari con un occhio a mantenere certe buone abitudini anche nel futuro.

Parlando pulizia dei propri vestiti, con le lavanderie chiuse, per molti che ancora lavorano (ma anche per chi sta a casa) è importante avere i propri capi lindi ed in ordine.

Ad aiutarci in questa necessità arrivano i consigli di Vincenzo Basile, titolare del negozio di abbigliamento “Basile Sartoriale”.

Questa volta si parla di come preservare i vestiti bianchi, soprattutto le camice, indumenti presenti in un po’ tutti gli armadi, senza dimenticarci di lenzuola, asciugamani e magliette.

Ma sentiamo cosa ci dice l’esperto: «Capi bianchi: che belli, ma che fatica tenerli splendenti tra macchie di sudore e polveri, vero? Tranquilli: eccovi qualche vecchio trucchetto “naturale” per preservare la loro lucentezza il più possibile!Nei giorni seguenti ne illustreremo altri, quindi restate connessi con le nostre curiositá.

Primo metodo: con il succo di 2 limoni e un cucchiaio di sale otterremo un prodotto dal potere sbiancante, ideale soprattutto per eliminare gli aloni di sudore e le tracce di polvere.

Spremere i limoni e aggiungere il sale.Aggiungere il preparato a una bacinella di acqua tiepida, immergere i capi bianchi da lavare e lasciare in ammollo per 1 o 2 ore. Trascorso questo tempo, lavare come d’abitudine e far asciugare al sole.

Nel caso di aloni di sudore nella zona delle ascelle, applicare il succo di limone direttamente sul tessuto e lasciar agire per mezz’ora».