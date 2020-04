M5S Liguria chiede la sospensione per 12 mesi del bollo auto

Genova. “È stato proposto da Regione Liguria di spostare il pagamento del bollo auto del 2020 al 31 Luglio. In queste condizioni, seppur la proposta sia di buona volontà, non serve ad alleggerire per nulla le incombenze economiche dei liguri colpiti e bloccati dal Coronavirus“, dichiara la capogruppo regionale M5S di Regione Liguria, Alice Salvatore.

“Tre mesi scarsi non cambiano quasi nulla sotto l’aspetto economico di famiglie, imprese e lavoratori. Le possibilità di ripresa hanno tempi molto più ampi e la Regione Liguria deve aiutare i propri cittadini veramente, non con piccoli spostamenti pressoché inutili”.

“In Consiglio Regionale abbiamo ovviamente votato a favore della data del 31 luglio 2020, ma chiediamo immediatamente una proroga di 12 mesi per poter dare a tutti il tempo necessario di tornare alla normalità“, precisa Salvatore.

“Tutte le famiglie e i lavoratori sono completamente fermi – conclude – bisogna attuare ogni possibile scelta per dare respiro all’economia dei cittadini e questo è sicuramente uno dei passi giusti da fare. Proroga del bollo auto di 12 mesi, subito”.