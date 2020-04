Lucinasco, fiamme dalla canna fumaria brucia il tetto: intervento dei vigili del fuoco

Lucinasco. Intervento in corso dei vigili del fuoco del comando di Imperia nei pressi del centro abitato di Lucinasco lungo la provinciale che conduce al paese. Il tetto di una casa sta andando, infatti, a fuoco: le fiamme si sarebbero sprigionate dalla canna fumaria.

Da quanto si apprende le persone presenti nell’abitazione si sarebbero messe in salvo e non ci sarebbero pericoli per la loro sicurezza.