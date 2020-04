LIVe-Sailing Club Championship, parte il campionato di vela virtuale

Genova. Si chiama LIVe-Sailing Club Championship il campionato di vela virtuale proposto dalla Lega Italiana Vela per mantenere viva la passione dei velisti e dei club velici verso il mare e lo sport. Una formula nuova per l’e-game dove il risultato del singolo giocatore contribuisce a far salire in classifica il club.

Con la necessità di restare a casa imposta dalle misure adottate dal Governo per contenere la pandemia di Coronavirus, nella comunità di velisti crescono le iniziative per giocare al Virtual Regatta, una piattaforma e-game che ha visto più che raddoppiare i propri utenti nel mondo nel giro di un mese (nelle ore di punta ci sono oltre 4000 giocatori contemporanei).

Il format della regata virtuale della LIV non di discosta molto da quella adottata dalla LIV per gli eventi organizzati in acqua dove ha un ruolo centrale il club con il suo guidone