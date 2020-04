LIVe-Sailing Club Championship, al via le qualificazioni della regata virtuale

Genova. Ben sessanta club iscritti in pochi giorni, oltre 180 “velisti/giocatori” di tutte le età impegnati nella prima vera sfida per club organizzata dalla Lega Italiana Vela sul mare virtuale. Sono questi i numeri di partecipazione al LIVe-Sailing Club Championship che inizierà sabato mattina alle 10 con le prime batterie di qualificazione.

Un ricco programma di regate sul web che per quattro settimane vedrà impegnati i circoli velici italiani in una sfida unica sulle imbarcazioni J70, con una formula di gioco che riprende quella dei circuiti sportivi che la Lega Italiana Vela organizza realmente in mare.

Ogni club partecipa con una squadra di tre timonieri-giocatori che si alterneranno per disputare le sessioni di gioco che compongono il campionato sabato 2 e domenica 3 maggio si disputeranno le prime batterie di qualificazione: il segnale d’avviso della prima prova di giornata sarà issato alle 10.

In gara due batterie al giorno, ciascuna con otto club coinvolti, con il programma della fase di qualificazione che proseguirà il 9 e 10 maggio.