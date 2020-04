«L’Italia s’è desta». Il nuovo ponte di Genova è pronto: anche il premier Conte alla posa dell’ultima campata

Genova. «L’Italia s’è desta. Benvenuto Ponte di Genova». Lo ha scritto sulla propria pagina Facebook il governatore ligure Giovanni Toti, postando una foto notturna del nuovo “Morandi”, illuminato con i colori della bandiera italiana.

Sarà inaugurata oggi, intorno alle 11, la posa in opera dell’ultima campata del viadotto. E’ atteso, per quell’ora, l’arrivo a Genova del premier Giuseppe Conte. Con lui anche il ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli.

La campata, 50 metri di lunghezza, è stata trasferita ieri nella rampa dove è stata ancorata agli strand jack che la porteranno in quota a circa 45 metri. Ancorata al cemento la bandiera di San Giorgio, che identifica La Superba.

«Questo grande traguardo è un dovere morale anche verso le 43 vittime del crollo del Morandi, che Genova non dimenticherà mai – ha detto il governatore Toti -. Chiunque passerà da lì e vedrà il nuovo viadotto non potrà non pensare a quanto accaduto ma sentirà anche la forza di tutto questo impegno che si chiama speranza nel futuro».

A sette mesi dall’elevazione della prima campata, l’impalcato sta per essere completato. Il cantiere non si è mai fermato. Di giorno e di notte, con il sole o con il maltempo: gli operai non hanno mai smesso di lavorare, neppure per Covid-19. Le attività sono proseguite nella massima sicurezza e nel rispetto delle indicazioni contenute nei decreti ministeriali.