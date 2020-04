Cervo. Il Centro per il libro e la lettura Cepell – Istituto autonomo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – ha conferito a Cervo il riconoscimento di menzione speciale per l’opera letteraria Elogio del pomodoro (2011) di Pietro Citati.

L’opera è stata presentata al concorso “Le parole e la città” 2019 ed è stata segnalata per la rilevanza sua e del suo autore, riconoscendone il rilievo nazionale ed internazionale. La cultura del libro ormai è diventato un punto centrale per Cervo – città che legge – e, grazie al suo cittadino onorario Pietro Citati, vincitore Premio Strega 1984, il borgo ha ottenuto l’ambito riconoscimento.

Sulla pagina Facebook del Comune di Cervo è visibile un estratto dell’opera di Citati – Il regno dei nomi – letta e interpretata dall’attore Eugenio Ripepi: https://youtu.be/JS96gpjk_Cw Il video è stato realizzato e pubblicato anche in occasione del 23 aprile, Giornata Mondiale del Libro.

Eugenio Ripepi è attore diplomato alla Scuola del Teatro Stabile del Veneto, laureato in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, con una laurea specialistica in Scienze dello Spettacolo, ed è dottore di ricerca in Arti, Spettacolo e Nuove Tecnologie all’Università di Genova, cultore della materia di Storia del Teatro. È Direttore Artistico di importanti manifestazioni teatrali e musicali e regista di vari allestimenti, ideatore e conduttore di trasmissioni televisive, produttore e regista di cortometraggi e videoclip. Ha all’attivo diverse pubblicazioni letterarie e discografiche. È stato insignito di numerosi riconoscimenti.