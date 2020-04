L’Archery club Ventimiglia fa donazione all’Emporio solidale e al Comune di Camporosso

Ventimiglia. L’Archery club Ventimiglia fa una donazione all’Emporio solidale e al Comune di Camporosso.

In questo momento di emergenza a causa del coronavirus il club di tiro con l’arco della Città di Confine ha deciso di aiutare, nelle sue possibilità, chi ha bisogno: «Abbiamo deciso di aiutare l’Emporio solidale di Ventimiglia, che resta aperto anche durante l’emergenza Covid-19, e il Comune di Camporosso - spiega Laura Lorenzi dell’Archery club Ventimiglia - Abbiamo raccolto 600 euro e così abbiamo deciso di donare 300 euro all’Emporio Solidale, visto che a causa del coronavirus ha dovuto sospendere diversi eventi di beneficenza, e 300 euro al Comune di Camporosso per mostrare la nostra gratitudine al sindaco Davide Gibelli che permette di allenarci gratuitamente al campo di tiro all’aperto in zona “Bivio Ciaxe”».

«Un piccolo gesto che speriamo possa essere utile in questo momento di emergenza – sottolinea Laura Lorenzi - Nel contempo speriamo che anche altre realtà sportive locali prendano spunto e seguano il nostro esempio, perché l’aiuto non basta mai. Solo unendo le forze possiamo farcela».