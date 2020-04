Vallecrosia. Un ladro ha rubato la bici di proprietà dei titolari del bar-yogurteria Yogurtlandia di via Colonnello Aprosio, che la utilizzavano per consegnare ai clienti i loro prodotti. E’ successo lunedì scorso e le immagini dell’uomo, che indossava una mascherina e degli occhiali scuri, sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Da pochi giorni il locale si è attrezzato per le consegne a domicilio di yogurt, crêpes e altri prodotti. Mentre i titolari stavano preparando una consegna, uno sconosciuto si è avvicinato alla bici appoggiata al dehor. La telecamera ha ripreso l’uomo mentre sale in sella e, come se nulla fosse, si allontana pedalando.

La bici rubata è un modello “Graziella” di colore beige, con un cestino nero davanti.