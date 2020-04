La solidarietà di Imperia alla casa di cura Sant’Anna. Il direttore: «Grazie di tutto»

Imperia. «In questi giorni difficili mi preme segnalare i tanti gesti di vicinanza che ci pervengono da parte della cittadinanza e di aziende, dalla donazione di dolci e fiori a quelle di riviste o di suggerimenti per difenderci dal virus. I destinatari sono più che mai i nostri operatori che, come quelli di tutte le strutture socio-sanitarie private, ogni giorno continuano a far il loro dovere, assistono i nostri cari e combattono la paura e la stanchezza che non possono lasciare da noi e non possono portare a casa».

Sono le parole di Andrea Di Pietrantonio, direttore della Casa di Cura Sant’Anna di Imperia, che ringrazia anche «la proprietà che è riuscita, unitamente alla cooperativa appaltatrice, a garantire i giusti dispositivi di protezione per tutti e che, non appena reperito il personale in numero adeguato, riuscirà ad aprire un nuovo reparto per gli imperiesi guariti e convalescenti bisognosi di riabilitazione».