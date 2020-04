La sanremese Federica Cozza rappresenta la Liguria all’incontro nazionale di eletti under 35 di Fratelli d’Italia

Sanremo. Si è svolto in modalità zoom l’incontro di tutti gli eletti di FdI Under 35 negli enti locali italiani. La riunione è stata presieduta dal Fabio Roscani, presidente nazionale di Gioventù Nazionale leader dei giovani di Fratelli d’Italia, e Guido Castelli, responsabile nazionale degli enti locali del partito. A rappresentare la Liguria la sanremese Federica Cozza, vice capogruppo in consiglio comunale, e Tommaso Pinazzi consigliere del Municipio levante di Genova.

«E’ stata un’iniziativa molto partecipata e interessante, scambiare opinioni e iniziative con consiglieri, assessori e sindaci under 35 di tutta Italia fa crescere politicamente, ho trovato subito spunti e esperienze da riportare anche nella nostra Sanremo che ho prontamente condiviso con il mio capogruppo Luca Lombardi – dice Federica Cozza –

Ho trovato tantissimi giovani veramente preparati, con loro in questi giorni creeremo una chat nazionale per condividere iniziative e portare anche nel nostro comune esperienze positive di altre realtà italiane».

Massimiliano Iacobucci afferma: «Grazie a Gioventù Nazionale per l’iniziativa: i giovani di Fratelli d’Italia sono seri e preparati, pronti a governare i nostri comuni».