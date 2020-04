La Regione Liguria acquista 6 milioni di mascherine. Ordinati anche i camici

Genova. La Liguria ha ordinato al momento complessivamente 6 milioni di mascherine da Usa e Cina e fino a oggi ne ha ricevuto 3,2 milioni, oltre a 200.000 mascherine FFP2 e quasi mille camici di alta qualità.

E’ quanto emerge da un rapporto di Liguria Digitale, ente regionale che svolge diverse funzioni e che ha supportato Alisa e Regione Liguria nell’acquisto di mascherine chirurgiche e dispositivi Ffp2 dalla Cina e dagli Stati Uniti.

Gli ordini riguardano complessivamente più di 6 milioni di dispositivi di protezione. Regione Liguria ha conferito un ulteriore incarico a Liguria Digitale per l’acquisto di camici.

“Questa settimana che precede la Pasqua sarà decisiva per determinare l’andamento del contagio: non abbassiamo la guardia, restiamo a casa, rispettiamo le regole di distanziamento sociale”. E’ l’invito del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via facebook.

“Diamo una mano concreta a medici, infermieri, operatori sanitari che lottano giorno e notte per vincere questa battaglia – chiede – a loro va la nostra gratitudine, per loro possiamo e dobbiamo fare qualche sacrificio: gli sforzi di oggi saranno la nostra ripartenza domani”.