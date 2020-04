Sanremo. «In questo periodo di quarantena forzata e preoccupazioni inaspettate, noi umani siamo relegati tra quattro mura. Nelle nostre città improvvisamente deserte e silenziose, dove la vita frenetica ha lasciato spazio ad una quiete quasi irreale. La natura ed in particolar modo gli animali, si stanno riappropriando di luoghi fino a poco tempo fa a loro inaccessibili ed invivibili.

Da una settimana circa, nello scheletro dismesso e abbandonato dell’ex Hotel Astoria, ha trovato riparo una coppia di falchi. Escono alle prime luci dell’alba, volteggiando tra i nostri palazzi alla ricerca di cibo, tornando a trovarvi riparo nelle ore più calde. Riescono all’imbrunire, per un’ultima perlustrazione e alla ricerca di qualcosa con cui costruirsi un nido in quella che sembra diventata la loro nuova dimora» – fanno sapere due lettori, Andrea e Paolo B., che sono riusciti ad immortalare i falchi in zona Foce a Sanremo.

«Chiediamo a Rudy Valfiorito, guida ambientale ed esperto di rapaci, se leggerà, di dirci a quale specie questi falchi ( Gheppio ? ) appartengono. Grazie, auguri di buona Pasqua» – dicono.