“La Fattoria di Roncolina”, Coldiretti Liguria: «E’ boom di piccoli agricoltori»

Genova. Tanti sono stati i bambini che nelle ultime settimane hanno scoperto il mondo agricolo ed ittico attraverso il gioco didattico interattivo “la Fattoria di Roncolina”, gioco ludico educativo distribuito gratuitamente online che mette in palio, ad emergenza finita, una giornata da passare in azienda, a contatto con gli animali e le coltivazioni scoperte attraverso i video e le schede incontrate durante il percorso.

L’iniziativa messa in campo dalle imprenditrici locali di Coldiretti Donne Impresa Liguria è stata realizzata a sostegno delle mamme e dei bambini, costretti a limitare le uscite a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Attraverso un semplice gioco stampabile, dove viene mostrata l’agricoltura e la pesca ligure, i bambini possono imparare, casella dopo casella, tutte le peculiarità del mondo agricolo locale e della pesca, grazie all’ausilio di schede illustrative e video realizzati presso le aziende dove, in maniera semplice e diretta le imprenditrici mostrano le loro attività quotidiane, dall’allevamento alla semina fino alle ricette contadine, e chiamano in azione proprio i bambini che possono cimentarsi a loro volta e vivere la vera fattoria italiana comodamente tra le mura domestiche.

«Con questo semplice gioco abbiamo voluto portare le nostre fattorie didattiche all’interno delle case dei liguri – afferma la Responsabile Regionale Donne Impresa Liguria Cristina Adelmi – e mostrare ai bambini che ad attenderli fuori, una volta passata l’emergenza, ci sono la nostra campagna e il nostro mare. Il gioco è divertente ed educativo allo stesso tempo e una volta completate le “prove” delle caselle, i bambini ricevono via mail un simpatico attestato di “aiuto Contadino” oltre ad avere la possibilità di concorrere con un loro disegno, ricetta o altro, alla vincita di una giornata presso una delle nostre fattorie a fine emergenza. Sia i vincitori del concorso sia tutti gli altri bambini sono invitati a venire a conoscere dal vivo gli animali, i pesci e le colture liguri una volta passata l’emergenza».

«Perché i più piccoli – affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa – diventino un giorno consumatori consapevoli è fondamentale che imparino da dove vengono gli alimenti che ogni giorno trovano nel piatto e conoscano gli animali della fattoria e i pesci del mare ligure, e se questo lo riescono a fare divertendosi è tanto di guadagnato. Il sostegno che le nostre imprenditrici stanno cercando di dare alla società, anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo mostra l’importanza che il nostro settore ha non esclusivamente nell’approvvigionamento alimentare: a volte, presi dall’eccezionalità degli eventi, si rischia di tralasciare alcuni dettagli importanti come la necessità di dare una parvenza di normalità soprattutto con i più piccoli».

Puoi trovare il gioco completo al seguente link: http://www.liguria.coldiretti.it/la-fattoria-di-roncolina.aspx?KeyPub=PAGINA_CD_LIGURIA_DI|141689192

Per partecipare al concorso è sufficiente inviare (entro il 3 giugno), ad ultimazione del gioco, una foto del lavoretto realizzato dal bambino all’indirizzo mail ufficiostampa.liguria@coldiretti.it o taggare su Facebook la pagina tramite l’hashtag #lafattoriadironcolina.

Il tabellone completo