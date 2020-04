La Banda Musicale Borghetto San Nicolò–Città di Bordighera partecipa al 25 aprile, i ringraziamenti del sindaco

Bordighera. «Desidero esprimere la mia riconoscenza alla Banda Musicale Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera per la sua profonda partecipazione alle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione d’Italia.

Non ci sarà il corteo, non potremo partecipare all’ormai tradizionale concerto al Palazzo del Parco; eppure le note dei musicisti sapranno riunirci anche in questo difficile momento così come accaduto negli ultimi 30 anni. Saremo insieme per omaggiare coloro che affrontarono sacrifici e privazioni per restituire la libertà all’Italia; saremo insieme per lasciarci ispirare dalla loro forza e dal loro coraggio, in un ponte ideale tra ieri e oggi.

Il mio grazie più sentito a tutti i maestri per questo gesto, che esprime un altissimo senso di comunità e partecipazione; sono questi i valori che ci permetteranno di guardare al domani con fiducia» – dice il sindaco Vittorio Ingenito.

Tutte le informazioni dell’evento sono disponibili sul sito della banda www.bandabordighera.it