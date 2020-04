“L’analisi della regata”, appuntamento con Marcello Meringolo

Genova. Dopo il grande successo del primo appuntamento, giovedì 2 aprile alle 18 secondo Webinar, frutto della collaborazione tra Metasail e Aico. Un’ora insieme, in diretta con Marcello Meringolo sul tema “L’analisi della regata”.

La regata è un momento di verifica di tutto il lavoro svolto durante le lunghe sessioni di allenamento. Per questo è importante saperne valutare i risultati da tutte le angolazioni e in tutte le fasi di svolgimento:

– Importanza del Pre-Breefing

– Analisi in acqua prima e dopo le prove

– Debreefing a fine giornata

– Analisi nel dettaglio sfruttando al meglio il potenziale del tracking Metasail

«Iscrivetevi ora a questo link. Saremo felici di rispondere alle vostre domande in diretta! Ricordatevi che l’appuntamento è per le 18 per venire incontro a quelli di voi che hanno impegni scolastici nel primo pomeriggio

La partecipazione è gratuita!!! Vi aspettiamo!» – fanno sapere gli organizzatori.