iorestoacasaSICURA, la campagna di Fidapa Sanremo contro la violenza sulle donne

Sanremo. I casi di violenza sulle donne, in questo periodo di permanenza a casa forzata, sono quasi raddoppiati. Il distretto Nord Ovest dell’associazione femminile Fidapa non è rimasto indifferente a questa piaga sociale ed ha realizzato una campagna #iorestoacasaSICURA.

«Non potevamo rimanere indifferenti ai dati allarmanti divulgati in questi giorni - afferma la presidente della sezione di Sanremo Chiara Mantini - la sezione di Sanremo ha pensato di fare rete, cosa in cui noi socie crediamo molto, e dare il nostro contributo insieme a chi si occupa quotidianamente di violenza nella nostra zona.

Ognuno di noi in questo momento può essere una preziosa risorsa con un piccolo gesto».

È importante che nessuno sia indifferente in questo momento in cui le donne che subiscono violenza domestica sono ancor più in difficoltà, la Fidapa Sanremo vuole sensibilizzare su questo problema, che riguarda le donne in modo trasversale. Nessuno può voltarsi dall’altra parte, chiunque abbia il sospetto di una violenza, può:

– contattare il numero gratuito del Centro antiviolenza ISV 800 186060

Attivo:

Lunedì 9-12 e 14-17

Martedì 14-17

Mercoledì 9-13 e 14-17

Giovedì 9-12

Venerdì 9-12

Scrivere una mail: info@centroisv.it

Oppure

– Contatta il Punto Donna del Comune di Taggia al seguente numero di telefono: 3342510807

Oppure

– Contattare il numero nazionale antiviolenza e app 1522

Oppure

– Contattare le Forze dell’Ordine 112

«Le donne che subiscono violenza, spesso, non riescono a contattare chi le può aiutare - conclude la dottoressa Mantini – se abbiamo un sospetto, facciamolo noi per loro».