Iorestoacasa, il video-appello di un gruppo di amici di Ventimiglia

Ventimiglia. Un gruppo di amici ha realizzato un video-appello per invogliare le persone a restare a casa nel pieno dell’emergenza da coronavirus.

Un’idea originale per passare il tempo durante il periodo di quarantena forzata e nel contempo sensibilizzare le persone. «Abbiamo realizzato un video carino che ricorda di stare a casa. L’idea è venuta a mio figlio Niccolò di 10 anni – spiega Elio Colomba di Su e giù per la valle, noleggio con conducente che si occupa di trasporti all’aeroporto di Nizza - Stando in casa ci si deve ingegnare per passare il tempo, sì ai compiti per carità, a preparare da mangiare insieme ecc.

Un giorno mi ha detto “papà dobbiamo fare qualcosa per dire alla gente di stare a casa, c’è ancora troppa gente in giro” e così l’idea è arrivata. Abbiamo dato via alle prime riprese con il telefonino e, una volta spiegata l’idea ad alcuni amici, è partito il piccolo progetto!».