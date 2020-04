“Intesa per la libertà del popolo di Israele”, l’ambasciatore Dror Eydar ricorda la Conferenza di Sanremo

Sanremo. «Esattamente 100 anni fa, tra il 19 e il 25 aprile 1920, nella villa Devachan a Sanremo, sulla Riviera Ligure, si radunarono per una settimana i rappresentanti delle potenze vincitrici della prima guerra mondiale: il Primo Ministro britannico David Lloyd George, quello francese Alexandre Millerand, il Presidente del Consiglio italiano Francesco Nitti, il rappresentante giapponese Keishirō Matsui e l’ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, Robert Underwood Johnson. Costoro, assieme ai loro collaboratori, fecero da padrini alle decisioni che portarono alla nascita dello Stato ebraico».

A scriverlo sulla propria pagina Facebook è l’ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar. «La Conferenza di Sanremo dell’aprile 1920 fu più importante della Dichiarazione Balfour – scrive il diplomatico – Anche se è un po’ dimenticata. Ma è tempo di rimediare. Ho avuto modo di portarla all’attenzione del pubblico israeliano, parlandone ampliamene in un mio articolo in ebraico uscito oggi sul quotidiano “Israel Hayom”».

