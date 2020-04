Sanremo. Indomita Sanremo, continua le sue iniziative anche nell’era del covid-19. Non si ferma, ma guarda avanti sperando di poter di nuovo essere una palestra “non virtuale”.

“Abbiamo avviato sin da subito dei canali per mantenere i rapporti, seppur limitati dalla distanza, con i nostri atleti offrendo, attraverso vari gruppi Facebook dirette e consigli per le varie categorie, dai bambini, alle donne e ai gruppi misti.

Abbiamo quindi canali di comunicazione virtuali per tutti e come sempre lavoriamo sulla differenziazione dei nostri corsi che, vanno dal gruppo solo bambini, solo donne, misto e di Functional Training.

Abbiamo inoltre aperto un gruppo, (SPORT E INTEGRAZIONE), dedicato all’integrazione insieme al titolare di un negozio specifico nel settore che, permette non solo di seguire delle dirette fatte dallo stesso, ma offre la possibilità a tutti gli iscritti di confrontarsi tra di loro, pubblicando le più svariate ricette “Fit”.

In ultimo con grande entusiasmo annuncio che, da domani 14 Aprile, sarà online sempre dalla nostra pagina Facebook, un gruppo (PSICOLOGICAMENTE PARLANDO), dedicato a tutti quei genitori che, avranno voglia di confrontarsi con una Psicologa, attraverso la diffusione di notizie scientificamente valide e l’approfondimento di temi psicologici cruciali per vivere al meglio questo periodo anche insieme ai nostri bambini.

Un gruppo, pensato e studiato a seguito, delle numerose richieste da parte di molti genitori dei nostri più piccoli atleti e, non avendo noi competenze a riguardo, abbiamo chiesto alla Dottoressa Alessandra Giacobbe, (psicologa psicoterapeuta, cognitivo comportamentale), il suo coinvolgimento che, con nostro grande piacere ha deciso, senza alcuna esitazione, di aderire a questa nostra iniziativa mettendosi a disposizione.

Il gruppo, come detto sarà aperto a tutti i genitori che, oltre a confrontarsi tra di loro potranno fare delle domande specifiche e seguire le dirette programmate da parte della Dottoressa.

Nello stesso ci saranno, quando possibile, anche interventi da parte di altre figure rilevanti sempre nel settore della psicologia, ma per adesso non possiamo dare ulteriori informazioni, non avendo la certezza di come e quando questi avverranno.

Stiamo lavorando anche per ampliare ulteriormente i nostri servizi. Come sempre, per concludere voglio ringraziare oltre i nostri numerosissimi Follower, i nostri insegnanti e collaboratori che, in forma assolutamente gratuita stanno aderendo alle nostre iniziative.

Per tutti coloro che, vorranno unirsi alla nostra “community” ricordo che basta mettere un Like alla nostra pagina Facebook “INDOMITA SANREMO” e scegliere il gruppo preferito facendo richiesta di iscrizione.

Nella speranza di poterci presto rivedere fisicamente in palestra, Vi aspettiamo numerosi sui nostri gruppi.”

https://m.facebook.com/sportdacombattimento