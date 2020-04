In provincia di Imperia aumentano i contagi. Lieve il calo dei ricoverati

Genova. I dati incrociati di ministero della Salute e Alisa diffuso dalla Regione Liguria indicano che il Covid-19 in provincia di Imperia non molla la presa: sono 924 i contagiati contro gli 894 di ieri. In tutto, nella nostra regione i positivi sono 51662, 47 più di ieri.

In Asl 1 le persone ricoverate in ospedale calano di cinque unità, ora sono 137 di cui 9 in terapia intensiva, mentre ieri erano 13. In isolamento domiciliare in tutta la Liguria rimangono 2809 pazienti, 37 più di ieri. In sorveglianza attiva in Asl 1 ci sono 143 soggetti.

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) ci sono 1590 persone, 42 più di ieri. Il totale dei test effettuati è di 47.220, 1501 più di ieri.

Nelle ultime 24 ore si sono verificati 115o decessi, 11 più di ieri.