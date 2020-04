In pensione dopo 34 anni di servizio Marco Cagol, comandante della polizia stradale di Sanremo

Sanremo. Ultimo giorno di lavoro per l’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Marco Cagol che da domani lascerà l’incarico di Comandante del Distaccamento Polizia Stradale di Sanremo per raggiunti limiti

d’età. Entrato nella Polizia di Stato con il grado di Agente nel 1986, viene nominato nel 1991, Vice Sovrintendente e con tale grado svolge le funzioni di Vice Comandante del Distaccamento di Sanremo. Promosso Vice ispettore nel 1995, assume l’incarico di Capo Ufficio Infortunistica della Sottosezione di Imperia Ovest. Nel 2011 viene nominato Vice Comandante del medesimo reparto, continuando a svolgere anche le funzioni di Capo Ufficio Infortunistica. Nel 2017 viene nominato Comandante della Sottosezione di Imperia Ovest.

Dal 1 Agosto 2018 il ritorno al Reparto di Sanremo con il prestigioso incarico di Comandante. Nella sua più che trentennale carriera, l’Ispettore Superiore Cagol è stato insignito di numerose onorificenze, tra cui spiccano la Medaglia d’oro al merito di servizio, la Croce d’argento per anzianità di servizio, nonché il diploma di benemerenza con medaglia per l’emergenza meteorologica nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria del novembre 2000. Ha ottenuto numerose lodi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per operazioni di polizia giudiziaria e di particolare interesse pubblico. E’ stato docente per il personale della Polizia Stradale di “Infortunistica Stradale” e delle “Linee guida per l’espletamento dei servizi di polizia stradale”.

Da domani al suo posto, Il Vice Ispettore Marina Grillo, unica donna in Liguria a comandare un

Distaccamento della Polizia Stradale.