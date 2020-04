In Liguria prende il via il video contest “Lo sport ai tempi del coronavirus”

Genova. Allenamenti in casa, improbabili sfide in salotto, ingegnose “sedute pesi”. Lo sport ai tempi del #coronavirus non si ferma e si trasferisce nelle nostre case. E rimane, soprattutto, uno strumento per mantenere collegati tanti giovani in un abbraccio virtuale. Nasce così il video contest di Stelle nello Sport per “mettere in competizione” le società sportive liguri, valorizzandone come sempre l’attività e l’impegno.

La sfida, in questo caso, è tutta “digitale”. Ogni società potrà partecipare inviando un video (solo uno per ogni società) sul tema “Lo sport ai tempi del coronavirus”.

I video possono essere inviati tramite wetransfer alla mail info@stellenellosport.com o tramite whatsapp al numero 3929591172. Saranno caricati sulla pagina Facebook di Stelle nello Sport nella playlist “Video Contest Stelle nello Sport 2020″.

Ci sarà tempo per votare mettendo il proprio “like” fino alle 12 di lunedì 11 maggio (il “Mi Piace” va messo direttamente sul video). Alla società il cui video avrà riscosso il maggior numero di “Mi Piace” saranno omaggiati un buono di euro 250 fornito da All Sport Genova per materiali sportivi, coppe e medaglie e un buono di euro 250 fornito da Genovarent per noleggi pullman con e senza autista.

In attesa di poter tornare in campo, insomma, la sfida è tutta “digitale”. Immagini originali e spiritose non mancano. Allenamenti e acrobazie “da casa” saranno giudicate dal pubblico di Stelle nello Sport, regalando sorrisi e belle immagini di giovani e di sport in un momento così buio e complicato per tutti.

Playlist del Video Contest 2020 di Stelle nello Sport

https://www.facebook.com/watch/stellenellosport/263132598049823/