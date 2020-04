Pontedassio. Questa mattina Davide Ramoino, titolare della ditta Tende da sole Ramoino s.r.l. con sede a Pontedassio, località Bestagno, ha donato al comune di Pontedassio 500 mascherine. L’azienda è stata fondata dal papà Pietro Ramoino, che ha iniziato la propria attività come tappezziere. Il figlio Davide ha sviluppato la ditta specializzandosi nella produzione di tende da sole di ottima fattura con una clientela importante anche nella vicina Francia e nel Principato di Monaco.

Nelle scorse settimane, in seguito alla sospensione delle attività decretata dal governo, Davide ha rispolverato i vecchi macchinari del papà ed ha riconvertito la ditta. La produzione avviene già da una settimana e nella prossima, vista l’ingente quantità di richieste, verrà avviato un doppio turno di lavoro. La distribuzione rifornisce tutte le farmacie. Al momento della consegna l’assessore alla sanità Benedetta Papone ha dichiarato: «Oltre a produrre mascherine, introvabili e preziose per la tutela della salute, Davide è riuscito a garantire il posto di lavoro ai propri operai, nonostante le difficoltà burocratiche incontrate per la riconversione e la certificazione delle mascherine». L’amministrazione comunale distribuirà le mascherine ai volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa e agli operatori della casa di riposo Opere Pie Agnesi, impegnati in prima linea contro il virus. Una buona parte delle mascherine donate verrà distribuita alle persone anziane e alle famiglie con portatori di handicap del comune.