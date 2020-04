Imperia. Il lento ritorno alla normalità, seppur con indosso la mascherina, nel capoluogo è cominciato stamattina con la riapertura del mercato settimanale del mercoledì a Oneglia limitatamente ai banchi alimentari e in una porzione ridotta nella zona di piazza Doria nell’area circostante il mercato coperto.

Alle bancarelle, in tutto solo 9 anche a causa della giornata ventosa che espongono generi alimentari ,di frutta e verdura, pesce, formaggi, miele, sotto lo sguardo attento della Polizia municipale e dei volontari della Protezione civile che regolano gli accessi all’entrata e all’uscita diverse persone si stanno recate per rifornirsi di cibo. Presente anche l’assessore al Commercio Gianmarco Oneglio.

Domani si replica in via Cascione a Porto Maurizio. I banchi sono posizionati a una distanza di 3 metri e mezzo l’uno dall’altro e il cliente deve tenersi a un metro di distanza dalla bancarella non oltrepassando la linea contrassegnata da una fettuccia adesiva giallonera.

Sono 14 operatori ammessi a Oneglia e 10 a Porto. Non è consentito l’accesso contemporaneo a più di due persone per banco: nell’area mercatale devono essere pertanto presenti, al massimo, 28 persone a Oneglia e 20 a Porto Maurizio. Sia gli ambulanti che i cittadini devono dotarsi di mascherina. Se qualcuno ne è sprovvisto gli viene consegnata all’ingresso, così come il gel disinfettante.