Imperia. Nella serata di sabato e durante la notte appena trascorsa sono stati intensificati i controlli a tappeto dei carabinieri nel capoluogo. I posti di blocco saranno sempre più serrati già a partire dalla giornata di oggi e proseguiranno in vista dell’inizio della settimana che porta a Pasqua e al lunedì di Pasquetta, in coincidenza con il temuto afflusso dalle città del Nord alle località della Riviera.

Verifiche, dunque, sempre più stringenti: non saranno ammesse deroghe se non giustificate dai motivi previsti dalle disposizioni vigenti, che devono essere riportate espressamente nelle apposite schede di autodichiarazione, successivamente sottoposte ad un controllo sulla veridicità di quanto dichiarato.

Allo scopo di assicurare il rispetto delle restrizioni e per evitare che la curva dei contagi rischi di subire ulteriori impennate i militari dell’Arma effettueranno posti di blocco con controlli a campione come per quanto riguarda quello effettuato ieri sera nella centralissima piazza Dante aImperia al quale si riferiscono le immagini.