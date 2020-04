Imperia. La solidarietà è sempre il mezzo migliore. In un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, le festività, tra cui quella pasquale, per alcuni non possono essere un momento di gioia o di riunione: è nel tentativo di allietare, seppur momentaneamente, questi giorni bui che la SorridiconPietro Onlus (associazione che da anni si occupa di cure palliative pediatriche sul territorio) ha deciso di donare 50 uova di Pasqua all’Isah.

La società sta affrontando una situazione senza precedenti, ma è importante non dimenticare di sorridere anche in situazioni complicate: non tutti i ragazzi del centro potranno condividere la Pasqua con la famiglia, motivo per cui la Onlus ha pensato di portar loro un po’ di gioia con questa donazione (per coloro dell’istituto per cui, invece, è stato possibile tornare a casa, le uova saranno consegnate direttamente al domicilio).

10 colombe sono poi state donate al personale e agli operatori sanitari dell’Isah, in segno di ringraziamento per ciò che ogni giorno continuano a fare per questi ragazzi. La SorridiconPietro Onlus a novembre aveva inoltre donato due concentratori di ossigeno, che si sono rivelati utilissimi oggi per far fronte all’emergenza: sono stati dati alla Casa di Riposo Agnesi per aiutare gli anziani.