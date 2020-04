Imperia. La Fidas ringrazia di cuore la ditta SANPIETROLAB Cosmetics di Diano San Pietro per il gentile omaggio di soluzione e gel igienizzanti di loro produzione da usare nei centri di raccolta sangue di Imperia, Sanremo, Ventimiglia, e centri mobili per la raccolta di sangue sui donatori che ogni giorno offrono il loro dono incondizionato e volontario per chi ha bisogno di una trasfusione per poter vivere.

«Come già altre volte il sig. Claudio, titolare della ditta ha dimostrato una grande sensibilità verso la nostra Associazione e verso tutti coloro che offrono ogni giorno il loro braccio per chi ne ha bisogno. Questi prodotti verranno utilizzati nei nostri presidi per sanificare la cute prima del prelievo, ed igienizzare le superfici da lavoro, e per permettere a tutti i volontari che si presentano nei nostri centri di raccolta di igienizzare le mani, una pratica che ai tempi del coronavirus risulta essere indispensabile per proteggerci da infezioni. Un grazie di cuore alla SANPIETROLAB per la sensibilità dimostrata da parte di tutti i donatori» – dice Fidas.