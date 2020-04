Imperia, si reca in caserma perché la moglie non gli fa vedere i figli: multato per aver violato decreto Conte

Imperia. Si era recato in caserma per denunciare il comportamento dell’ex moglie che gli impediva di vedere i propri figli, ma è stato multato per aver violato il decreto Conte. E’ accaduto oggi ad un 47enne della provincia di Novara che si è messo in viaggio per raggiungere i propri figli. Una volta arrivato davanti alla casa, l’ex compagna gli ha sbattuto la porta in faccia.

A questo punto l’uomo si è rivolto ai carabinieri, che hanno elevato una sanzione da 373 euro (se pagata entro 30 giorni, altrimenti la cifra sale a 533 euro) per aver violato il decreto Conte. Per i militari la trasferta ligure non era supportata da una giustificata motivazione, visto che il decreto prevede spostamenti solo per situazioni di necessità, salute o comprovate esigenze lavorative.