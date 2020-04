Imperia, Scajola riapre i mercati di Oneglia e Porto Maurizio

Imperia. Riapertura dei mercati per la vendita dei soli generi alimentari. Lo ha deciso il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, all’interno dell’ordinanza con la quale ha prorogato sino al 3 maggio 2020 le misure già in vigore per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I mercati tornano nelle giornate di giovedì a Porto Maurizio e Mercoledì e sabato a Oneglia, dalle 7,30 alle 12,45. Ristabilito anche il Farmer Market a Porto Maurizio del Martedì dalle 7,30 alle 12,45.

La riapertura avverrà previo un riposizionamento temporaneo dei banchi che permetta di rispettare gli accorgimenti sanitari e di distanziamento sociale.

L’ordinanza del sindaco proroga sino al 3 maggio le disposizioni già vigenti, tra cui: il divieto della presenza e degli spostamenti di persone fisiche nelle passeggiate litoranee sulle spiagge, in tutti i giardini e i parchi pubblici; il divieto di allontanarsi oltre la stretta prossimità della propria abitazione per lo sgambamento e i bisogni fisiologici del proprio animale domestico; la disattivazione dei controlli con varco elettronico della zone a traffico limitato del Parasio sino alle 24 del 3 maggio 2020 e tutte le altre disposizioni assunte con le delibera di giunta comunale (parcheggi, chiusura uffici comunali al pubblico, ecc…).

L’Ordinanza n. 140