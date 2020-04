Imperia, Rocco Tufarelli: «Un affettuoso ringraziamento a chi ha assistito la cara mamma»

Imperia. «Voglio ringraziare tutti coloro che lavorano all’interno della casa di riposo “Betlemme”, dalla dottoressa alla caposala alle infermiere a tutte le Oss, anche Ivana e Stefano per tutto l’affetto che hanno dimostrato nei confronti di mia mamma». Parole toccanti quelle di Rocco Tufarelli, il noto vigile del fuoco imperiese, responsabile dell’Unità cinofilo regionale, ricolte al personale della casa di riposo “Betlemme” per le cure amorevoli prestate alla sua cara mamma fino a che il virus non se l’è portata via.

«Sono state l’unico modo che avevamo noi familiari per avere notizie e poter vedere mia mamma proprio perché si prestavano a farci delle videochiamate tutti i giorni per comunicare con lei. Voglio ringraziare tutti loro proprio perché stanno facendo un grande lavoro rischiando la pelle per le persone che sono ancora all’interno della casa di riposo», conclude Tufarelli.