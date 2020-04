Imperia, rimane alta la percentuale di raccolta differenziata in tempi di Covid

Imperia. Si sono mantenuti attestati intorno al 70 per cento i livelli di raccolta differenziata in città a marzo. La stessa percentuale era stata raggiunta il mese precedente. «Nonostante l’emergenza -commenta l’assessore all’Ambiente Laura Gandolfo – i cittadini hanno continuato a rispettare le regole, forse anche in considerazione che preservare l’ambiente che ci circonda sta diventando una vera e priorità. Il servizio continua a essere svolto con grande impegno dagli addetti della Teknoservice».

Risulta lievemente in aumento la quantità della quota di rifiuti organici e indifferenziati. «Evidentemente – spiega la Gandolfo – pur essendo gli esercizi commerciali, bar e ristoranti chiusi si è consumato più in casa».

Intanto, in attesa della sentenza del Tar di Genova, prevista intorno alla metà di maggio che dovrà esprimersi sulla regolarità della gara, con ordinanza il sindaco Claudio Scajola ha prolungato fino al 31 maggio l’incarico alla Teknoservice. Essendo stato rigettato il ricorso della Teknoservice stessa, la”partita” è a due tra l’azienda risultata vincitrice secondo la Commissione la De.Vizia Transfer, società campana con sede a Torino e la ricorrente, la Docks Lanterna di Genova.