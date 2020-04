Imperia, resta incastrato con la testa in una recinzione: morto un cane

Imperia. E’ rimasto incastrato con la testa in una recinzione ed è morto forse nel tentativo di divincolarsi: protagonista della triste vicenda è un cane. Il dramma è avvenuto intorno alle 7 in via Usci, a Imperia. Sul posto stavano per arrivare i vigili del fuoco del comando centrale, allertati dalla padrona dell’animale, che aveva anche chiamato il servizio veterinario.

Purtroppo, però, il cane non è sopravvissuto e l’intervento è stato annullato.