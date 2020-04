Imperia, Rangers D’Italia: «Troppi guanti e mascherine usati abbandonati, è importante sensibilizzare cittadini»

Imperia. Con l’aumento di abbandoni di rifiuti in questo ultimo periodo, si incrementano i controlli da parte dei Rangers D’Italia Nucleo di Imperia.

«Episodi di inciviltà che ora riguardano anche i presidi che usiamo ormai quotidianamente. In questo periodo in cui è d’obbligo l’utilizzo di mascherine e guanti per evitare il più possibile la trasmissione del virus, è capitato a tutti purtroppo di notare numerosi di questi presidi abbandonati su strade e marciapiedi da persone incivili; al fine di scongiurare il dover liberare in futuro giardini e vie da questi rifiuti che, in quanto dispositivi sanitari, sono molto resistenti e potrebbero durare nell’ambiente decine di anni, è importante sensibilizzare e informare i cittadini per combattere maleducazione e inciviltà.

Alla fine del loro utilizzo infatti, questi articoli devono essere avvolti in due o tre sacchetti, per essere sicuri che niente possa fuoriuscire, per poi essere conferiti nel sacco dell’indifferenziato e smaltiti secondo le regole del proprio comune.

In previsione dell’imminente fase 2 è importante fare un rigoroso appello al senso civico di ogni cittadino, attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione seguendo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), visionabili dall’apposito sito, riguardanti le specifiche sullo smaltimento dei i presidi anti infezione quali mascherine e guanti» - fanno sapere i Rangers D’Italia.