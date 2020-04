Imperia. Nel pomeriggio un peschereccio è affondato a Porto Maurizio. L’imbarcazione, lunga circa 13 metri, si è adagiata nello specchio acqueo antistante la banchina della passeggiata a mare dove il fondale è profondo appena due metri.

Il peschereccio si è adagiato sul fianco sinistro, rimanendo in parte fuori dall’acqua. Sul posto sono accorsi i proprietari del natante e i militari della Guardia Costiera. Al momento non si conoscono le cause dell’affondamento.

Prima di recupera il relitto, sarà necessario mettere in sicurezza la barca, che al momento è instabile, e al contempo tutelare l’ambiente marino, prevenendo un possibile inquinamento dovuto alla fuoriuscita di gasolio. Per questo, verranno disposte intorno al peschereccio delle panne assorbenti.