Imperia. E’ di 786 persone controllate e 44 sanzioni elevate il bilancio di una giornata di controlli, quella del lunedì di Pasquetta, da parte di tutte le forze di polizia per contrastare la diffusione del Covid-19. Numeri importanti, che sottolineano l’impegno di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Municipali, impiegate sulle arterie principali di tutto il territorio provinciale, come disposto dal questore Pietro Milone.

Le multe sono state comminate a tutte le persone trovate in un comune diverso da quello della propria residenza senza una valida motivazione, come invece previsto dal Dpcm in vigore. Novantanove gli esercizi pubblici controllati, per verificare il rispetto delle norme di distanziamento sociale.