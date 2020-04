Imperia, Parrocchia Sacra Famiglia dona pacchi alimentari per i bisognosi

Imperia. Iniziativa di solidarietà da parte di don Paolo Pozzoli della Parrocchia Sacra Famiglia in via Spontone a Oneglia: a partire da giovedì 30 aprile, tutti i giovedì dalle ore 17.30 alle 18.30 presso l’Oratorio sarà possibile ritirare un pacco alimentare per chi in questo momento ha necessità.