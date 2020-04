Imperia, Paolo Beraldi: «Ospito gratis i sanitari di fuori che lottano contro il virus nelle nostre strutture»

Imperia. Iniziativa di solidarietà da parte di Paolo Beraldi, già presidente del Circolo “Manuel Belgrano” di Costa d’Oneglia, imprenditore del ramo agrituristico che ha messo gratuitamente a disposizione di medici e infermieri in arrivo nei nostri ospedali da fuori provincia per fare fronte all’epidemia, la sua casa- vacanza nell’entroterra onegliese fino alla fine dell’emergenza.

«Mi sembra il minimo -dice Beraldi – poter fare qualcosa per chi è impegnato tutti i giorni a combattere il virus. Dopo il post su Facebook ha chiamato solo un operatore proveniente da Genova ma essendo senza mezzo risulta scomodo. Mi metterò in contatto con la dirigenza dell’Asl 1 Imperiese per poter organizzare l’accoglienza».

In questi giorni, infatti, sono attesi rinforzi nelle corsia di ospedali, case di riposo e residenze in tutta la provincia per supportare o dare il cambio al personale stremato da più di un mese di “trincea”.